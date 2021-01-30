افتتاح مستشفى الشهيد سهيل الأطرش لجراحة العيون في بنغازي

افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم السبت مستشفى الشهيد سهيل الأطرش لطب وجراحة العيون بمدينة بنغازي، بعد صيانته وتجهيزه بعد تعرضه للتخريب على يد الجماعات الإرهابية.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن المستشفى سيغطي رقعة جغرافية كبيرة ولذلك تم تجهيزه بغرفة عمليات تحوي على 4 صالات عمليات كبرى، وصالتين للعمليات الصغرى، ومعمل تحاليل متكامل مجهز بأحدث الأجهزة، إضافة إلى قسم للأشعة، وعيادة للكشف.

ويحوي المستشفى الذي يسع 120 سريرا إيوائيا، قسم للعيادات التشخيصية تشمل عيادات المياه الزرقاء والبيضاء، وعيادة القرنية، وعيادة الحول، وعيادة تشخيص الشبكية وعلاجها بالليزر، إضافة إلى عيادة كشف النظر بالكمبيوتر، وقسم الصيدلة والإمداد.

وتم إغلاق المستشفى شهر نوفمبر من العام 2014 نتيجة وقوعه في منطقه اشتباكات وتعرضه للكثر من الدمار بسبب قذائف الجماعات الإرهابية وعقب تحرير المنطقة تم تكليف شركات لصيانة المستشفى من قبل لجنة استقرار بنغازي، حيث باشرت الشركات المتخصصة في صيانة المستشفى وتجهيزه بأحدث التجهيزات الطبية.

وأشاد السيد الرئيس بحجم الإنجاز في هذا المستشفى التعليمي، مؤكدا على ضرورة استغلال كافة التجهيزات في التخفيف على المواطن، من خلال توطين العلاج في الداخل وتخفيف المصاريف العلاجية.