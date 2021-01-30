اللافي: الاستفتاء جاء بأوامر من وليامز لتدوير الإشكالات السياسية وعدم الوصول إلى حل فعلي

خاص ليبيا 24/ حنان منير

أعرب الحقوقي والخبير في الشؤون الدولية محمد جبريل اللافي، عن رفضه لقرار لجنة المسار الدستوري في اجتماعها بمدينة الغردقة المصرية بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور واعتماده كأساس دستوري للعملية السياسية في ليبيا.

وقال اللافي، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ إن البعثة الأممية تحاول بهذا القرار إطالة أمد الأزمة، وتدوير الإشكالات السياسية من جديدة وعدم الوصول إلى حل فعلي، مبينا أن البعثة بهذه الطريقة تفقد الثقة في دورها بحل الأزمة.

وأضاف اللافي، أن اللجنة الدستورية التي شكلتها البعثة كان اختصاصها وضع القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة خرجت عن هذا المسار بأوامر من المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز الاستفتاء على الدستور الذي وصفه بالـ” المعيب”.

وأكد اللافي، أنه كان يجب على البعثة ألا تحييد عن خط المسار التشريعي والانتخابي وترك الاختصاص للجهة التشريعية أو التأجيل لحين اختيار سلطة تنفيذية جديدة.

واتفق أعضاء اللجنة الدستورية المشاركين في اجتماع المسار الدستوري المنعقد، الثلاثاء الماضي، بمدينة الغردقة المصرية، على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية، وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب رقم (6) لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019 مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط، وإلغاء المادة السابعة منه.

كما اتفق الحاضرون على استكمال مناقشاتهم في الفترة من 9 إلى 11 فبراير، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به.

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