“الثني” يفتتح مستشفى الشهيد سهيل الأطرش لطب وجراحة العيون في بنغازي

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم السبت، مستشفى الشهيد سهيل الأطرش لطب وجراحة العيون بمدينة بنغازي، بعد صيانته وتجهيزه لتعويض الضرر الشامل الذي لحق به من قبل الجماعات الإرهابية.
وبحسب بيان أصدره مجلس الوزراء، حضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.
كما حضر مراسم الافتتاح وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب، إضافة إلى رئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور أحمد بورتيمة، ورئيس اللجنة التسيرية للمجلس البلدي لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.
وذكر البيان أنه تم إغلاق المستشفى في شهر نوفمبر من العام 2014 نتيجة وقوعه في منطقه اشتباكات وتعرضه للكثير من الدمار بسبب قذائف الجماعات الإرهابية.
وعقب تحرير المنطقة تم تكليف شركات لصيانة المستشفى من قبل لجنة استقرار بنغازي، والتي يرأسها رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني في حينها، حيث باشرت الشركات المتخصصة بناء على تعليماته في صيانة المستشفى وتجهيزه من أحدث التجهيزات الطبية.
وسيغطي المستشفى رقعة جغرافية كبيرة من حيث المترددين، ولذلك تم تجهيزه بغرفة عمليات تحتوي على 4 صالات عمليات كبرى، وصالتين للعمليات الصغرى، ومعمل تحاليل متكامل مجهز بأحدث الأجهزة، إضافة إلى قسم للأشعة، وعيادة للكشف.
ويحوي المستشفى الذي يسع 120 سريرا إيوائيا، قسم للعيادات التشخيصية تشمل عيادات المياه الزرقاء والبيضاء، وعيادة القرنية، وعيادة الحول، وعيادة تشخيص الشبكية وعلاجها بالليزر، إضافة إلى عيادة كشف النظر بالكمبيوتر، وقسم الصيدلة والإمداد.
وأشاد “الثني” بحجم الإنجاز في هذا المستشفى التعليمي، مؤكدا على ضرورة استغلال كافة التجهيزات في التخفيف على المواطن، من خلال توطين العلاج في الداخل وتخفيف المصاريف العلاجية.
وشدد “الثني” على أنه لن يتوان عن دعم القطاع الصحي حتى يتحسن مستوى تقديم الخدمة في البلاد بما يرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.
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