“الثني” يفتتح مستشفى الشهيد سهيل الأطرش لطب وجراحة العيون في بنغازي

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم السبت، مستشفى الشهيد سهيل الأطرش لطب وجراحة العيون بمدينة بنغازي، بعد صيانته وتجهيزه لتعويض الضرر الشامل الذي لحق به من قبل الجماعات الإرهابية.

وبحسب بيان أصدره مجلس الوزراء، حضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.

كما حضر مراسم الافتتاح وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب، إضافة إلى رئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور أحمد بورتيمة، ورئيس اللجنة التسيرية للمجلس البلدي لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.

وذكر البيان أنه تم إغلاق المستشفى في شهر نوفمبر من العام 2014 نتيجة وقوعه في منطقه اشتباكات وتعرضه للكثير من الدمار بسبب قذائف الجماعات الإرهابية.

وعقب تحرير المنطقة تم تكليف شركات لصيانة المستشفى من قبل لجنة استقرار بنغازي، والتي يرأسها رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني في حينها، حيث باشرت الشركات المتخصصة بناء على تعليماته في صيانة المستشفى وتجهيزه من أحدث التجهيزات الطبية.

وسيغطي المستشفى رقعة جغرافية كبيرة من حيث المترددين، ولذلك تم تجهيزه بغرفة عمليات تحتوي على 4 صالات عمليات كبرى، وصالتين للعمليات الصغرى، ومعمل تحاليل متكامل مجهز بأحدث الأجهزة، إضافة إلى قسم للأشعة، وعيادة للكشف.

ويحوي المستشفى الذي يسع 120 سريرا إيوائيا، قسم للعيادات التشخيصية تشمل عيادات المياه الزرقاء والبيضاء، وعيادة القرنية، وعيادة الحول، وعيادة تشخيص الشبكية وعلاجها بالليزر، إضافة إلى عيادة كشف النظر بالكمبيوتر، وقسم الصيدلة والإمداد.

وأشاد “الثني” بحجم الإنجاز في هذا المستشفى التعليمي، مؤكدا على ضرورة استغلال كافة التجهيزات في التخفيف على المواطن، من خلال توطين العلاج في الداخل وتخفيف المصاريف العلاجية.

وشدد “الثني” على أنه لن يتوان عن دعم القطاع الصحي حتى يتحسن مستوى تقديم الخدمة في البلاد بما يرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.