السفير الأمريكي في روسيا: واشنطن وموسكو يتعاونان في حل الأزمة الليبية

أكد السفير الأمريكي في موسكو جون سوليفان، اليوم السبت، أن بلاده تتعاون مع روسيا، في العديد من الملفات خاصة الأزمة الليبية.

وقال السفير الأمريكي في موسكو في مقابلة تلفزيونية، إن الولايات المتحدة ترغب في مواصلة هذا الحوار.

وتابع: قبل فترة زار السفير الأمريكي في ليبيا، العاصمة الروسية، في نوفمبر والتقى بخبراء من الخارجية الروسية لمناقشة الوضع في ليبيا.

وتابع السفير الأمريكي في موسكوهناك أن ليبيا تشهد تقدما كذلك في حل المشاكل الجدية عن طريق الحوار السياسي”.

وأضاف السفير، أنه رغم وجود الخلافات في الآراء حول العديد من القضايا، ومن بينها أوكرانيا، إلا أنه يجب مواصلة الحوار.

مشيرًا إلى أنه حضر مع نظيره الفرنسي، منذ فترة قصيرة، موجزا صحفيا في وزارة الخارجية الروسية.

وأضاف: “خلال الموجز تم إبلاغنا بتطورات الأحداث في قره باغ وبانتهاء النزاع بين أذربيجان وأرمينيا.

واعتبر أن هذا مثال على تعاون الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا- كرؤساء مشاركين لمجموعة مينسك، ونحن نرغب بمواصلة هذا التعاون”.