“الثني” يدشن العمل في قسم “العناية المتخصصة” بالمركز الوطني للقلب ببنغازي

دشن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم السبت قسم عناية القلب المتخصصة بالمركز الوطني للقلب بنغازي بعد إنشائه وتجهيزه وفقا لأعلى المواصفات الدولية.

وبحسب بيان أصدره مجلس الوزراء، حضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.

كما حضر مراسم الافتتاح وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب، إضافة إلى رئيس اللجنة التسيرية للمجلس البلدي لبلدية بنغازي صقر بوجواري ورئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور أحمد بوارتيمة.

وذكر البيان أن مشروع استكمال عناية جراحة القلب، جاء بعد توقفه منذ تأسيس المركز في العام 2003 حيث قامت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، بتمويل المشروع وتوقيع عقدي اتفاق الأول مع شركة درة النجم للمقاولات لاستكمال الأعمال المدنية، والثاني مع شركة آلفا الطبية لتستلم التجهيز التقني الطبي للقسم.

ويعد قسم عناية جراحة القلب من أكبر الأقسام المتخصصة في المنطقة الشرقية، حيث يحتوي على عدد 15 سريرا مقسمة بين 9 أسرة عادية، و4 أسرة للأطفال، وعدد 2 أسرة لغرف العزل.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء على حرص المركز الوطني للقلب في التطوير الدائم لإمكانياته وتوطين العلاج داخل البلاد لمرضى القلب.

وهنأ رئيس مجلس الوزراء المركز على افتتاح القسم وجاهزيته الطبية الكاملة واستعداداته لعمليات جراحة القلب.

وستشهد غرفة العمليات الجراحية أولى عملياته المتخصصة، خلال الفترة القليلة القادمة.

وتجول رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له في أروقة القسم، مشيدين بما تم إنجازه في هذه الفترة الوجيزة.