“الثني” يدشن العمل في قسم “العناية المتخصصة” بالمركز الوطني للقلب ببنغازي

دشن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم السبت قسم عناية القلب المتخصصة بالمركز الوطني للقلب بنغازي بعد إنشائه وتجهيزه وفقا لأعلى المواصفات الدولية.
وبحسب بيان أصدره مجلس الوزراء، حضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.
كما حضر مراسم الافتتاح وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب، إضافة إلى رئيس اللجنة التسيرية للمجلس البلدي لبلدية بنغازي صقر بوجواري ورئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور أحمد بوارتيمة.
وذكر البيان أن مشروع استكمال عناية جراحة القلب، جاء بعد توقفه منذ تأسيس المركز في العام 2003 حيث قامت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، بتمويل المشروع وتوقيع عقدي اتفاق الأول مع شركة درة النجم للمقاولات لاستكمال الأعمال المدنية، والثاني مع شركة آلفا الطبية لتستلم التجهيز التقني الطبي للقسم.
ويعد قسم عناية جراحة القلب من أكبر الأقسام المتخصصة في المنطقة الشرقية، حيث يحتوي على عدد 15 سريرا مقسمة بين 9 أسرة عادية، و4 أسرة للأطفال، وعدد 2 أسرة لغرف العزل.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على حرص المركز الوطني للقلب في التطوير الدائم لإمكانياته وتوطين العلاج داخل البلاد لمرضى القلب.
وهنأ رئيس مجلس الوزراء المركز على افتتاح القسم وجاهزيته الطبية الكاملة واستعداداته لعمليات جراحة القلب.
وستشهد غرفة العمليات الجراحية أولى عملياته المتخصصة، خلال الفترة القليلة القادمة.
وتجول رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له في أروقة القسم، مشيدين بما تم إنجازه في هذه الفترة الوجيزة.
أضف تعليقـك