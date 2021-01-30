البكوش: الروتين المالي لاستيراد لقاح كورونا قد يستغرق وقتا طويلا

أعلن رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا خليفة البكوش، توقيع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج اتفاقية لاستيراد لقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الروتين المالي بين الجهات المختصة في الدولة قد يستغرق وقتا طويلا.

وأكد البكوش، أن عملية توزيع اللقاح ستتم عن طريق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مضيفا أنهم شكلوا سبع لجان فنية تجتمع منذ شهرين ، إلى جانب لجنة قطاعية تشمل وكلاء وزارات الصحة والحكم المحلي والشؤون الاجتماعية، مع اعتمادهم منظومة توزيع تابعة لوزارة الصحة لتحديد مواعيد ومواقع التطعيم.

ونوه البكوش إلى قيامهم بمتابعة مراكز التطعيم بالتعاون مع منظمة اليونيسيف من أجل التأكد من تطبيق الشروط المطلوبة، مؤكدا اختيارهم أفضل التطعيمات المعتمدة دوليا من شركات فايزر وأسرى زينكا وموديرنا وجونسون.

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