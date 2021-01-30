انتشار ظاهرة سرقة الأغنام وإطارات السيارات في سرت

تشهد مدينة سرت وضواحيها هذه الأيام ، انتشار ظاهرة سرقة الأغنام، وإطارات السيارات.

وأفادت مصادر أمنية أن مواطنا سرقت من مزرعته بمحلة أبوهادي، أكثر من مائة رأس أغنام خلال الـ48 ساعة الماضية، بقوة السلاح من قبل مجهولين لاذو بالفرار.

كما سرقت من إحدى المزارع بضواحى سرت 10 رؤوس من الأغنام، وتمكن سارقوها من الفرار.

وسرق مجهولون إطارات سيارتين فجر اليوم بحى الأ600 وحدة سكنية بالمدينة.

إلى ذلك سجلت خلال الفترة الماضية سرقة مئات الأمتار من كوابل وأسلاك الكهرباء، بعدد من ضواحي مدينة سرت، وحالات سطو مسلح استهدفت بعض العمالة الوافدة.

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