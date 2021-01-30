«صنع الله» يطالب «السراح» بصرف رواتب حرس المنشآت النفطية

طالب مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط بطرابلس، فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، بصرف مرتبات أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية.

ودعا «صنع الله» حكومة الوفاق إلى إصدار تعليمات لوزارة الدفاع لصرف مرتبات أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية بالكامل، حفاظا على استمرار تصدير النفط وتجنيب الدولة خسائر مالية.

وقال «صنع الله» في رسالة وجهها لرئيس المجلس الرئاسي، إن الاعتصامات ما زالت قائمة في كامل المنطقة الشرقية ولا تقتصر على ميناء الحريقة.

ونوه رئيس مؤسسة النفط بطرابلس أن الأوضاع أصبحت في غاية التوتر نتيجة الاعتصامات المطالبة بصرف المرتبات، حسب زعمه.