الثني وعقوب يفتتحان مستشفى الشهيد سهيل الأطرش بعد تطويره

افتتح رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، اليوم السبت، مستشفى الشهيد سهيل الأطرش، لطب وجراحة العيون بمدينة بنغازي، بعد صيانته وتجهيزه لتعويض الضرر الشامل الذي لحق به من قبل «الجماعات الإرهابية».

حضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالسلام البدري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، بحسب بيان للحكومة الموقتة اليوم.

كما حضر مراسم الافتتاح وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب، إضافة إلى رئيس جهاز الإٔمداد الطبي الدكتور أحمد بورتيمة، ورئيس اللجنة التسيرية للمجلس البلدي لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.

وتم إغلاق المستشفى شهر نوفمبر من العام 2014، نتيجة وقوعه في منطقه اشتباكات وتعرضه للكثير من الدمار.

وأوضح البيان أنه «عقب تحرير المنطقة تم تكليف شركات لصيانة المستشفى من قبل لجنة استقرار بنغازي، والتي يرأسها الثني في حينها، وباشرت الشركات المتخصصة في صيانة المستشفى وتجهيزه من أحدث التجهيزات الطبية».

وسيغطي المستشفى رقعة جغرافية كبيرة من حيث المترددين، ولذلك تم تجهيزه بغرفة عمليات تحتوي على 4 صالات عمليات كبرى، وصالتين للعمليات الصغرى، ومعمل تحاليل متكامل مجهز بأحدث الأجهزة، إضافة إلى قسم للأشعة، وعيادة للكشف.

ويحوي المستشفى الذي يسع 120 سريرا إيوائيا، قسم للعيادات التشخيصية تشمل عيادات المياه الزرقاء والبيضاء، وعيادة القرنية، وعيادة الحول، وعيادة تشخيص الشبكية وعلاجها بالليزر، إضافة إلى عيادة كشف النظر بالكمبيوتر، وقسم الصيدلة والإمداد.

وأشاد السيد الرئيس بحجم الإنجاز في هذا المستشفى التعليمي، مؤكدا على ضرورة استغلال كافة التجهيزات في التخفيف على المواطن، من خلال توطين العلاج في الداخل وتخفيف المصاريف العلاجية.

وشدد السيد الرئيس على أنه لن يتوان عن دعم القطاع الصحي حتى يتحسن مستوى تقديم الخدمة في البلاد بما يرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

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