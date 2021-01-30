إصابة جديدة و5 حالات شفاء من «كورونا» في طبرق

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، السبت، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» إضافة إلى خمس حالات شفاء من الفيروس، الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

جاء ذلك بعد إجراء تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» لعدد لم تحدده اللجنة الاستشارية في بيانها رقم «109 » المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم.

– تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا و5 حالات شفاء في طبرق

يذكر أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة طبرق أحصى 91 إصابة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 42 حالة شفاء، وتسع حالات وفاة جراء الوباء خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي. وحتى 31 ديسمبر، تم تسجيل 325 حالة إصابة بالفيروس في طبرق، بينها 40 حالة نشطة و235 حالة شفاء و50 حالة وفاة.

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