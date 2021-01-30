فرع جديد لمنظمة حماية حقوق المرأة المطلقة والارملة بالجفرة

اعلن بمدينة هون عن افتتاح فرع جديد لمنظمة حماية حقوق المرأة المطلقة والارملة ببلدية الجفرة .

واقيمت بهذه المناسبة احتفالية مصغرة بقاعة الشؤون الاجتماعية بالجفرة بحضور وكيل ديوان المجلس البلدي ومدير الشؤون الاجتماعية وعددا من المهتمين بالشأن العام .

واوضحت السيدة خديجة عبدالقادر الدبري مديرة فرع منظمة حماية حقوق المرأة المطلقة والارملة لمراسل بوابة إفريقيا بالجفرة بان الهدف من انشاء هذا الفرع هو حماية وضمان حقوق المرأة المطلقة والارملة القانونية وتوعية الارامل والمطلقات والمجتمع بشكل عام من خلال ورش العمل والمؤتمرات والندوات والدورات بحقوق هذه الشريحة من المجتمع ..

واضافت سيتم اقامة مشروعات اقتصادية متوسطة وصغرى تعود عليهم بالفائدة ، كذلك تقديم المساعدة وتوفير الاحتياجات الضرورية ، من خلال وضع قاعدة بيانات لحصر وتعداد اعداد النساء المطلقات والارامل بكافة مناطق بلدية الجفرة .

يذكر ان المقر الرئيسي للمنظمة بمدينة طرابلس التي اعتمدت بقرار من وزارة الثقافة والمجتمع المدني رقم 1041 كمنظمة اهلية تعمل على حماية والدفاع عن حقوق المرأة المطلقة والارملة .