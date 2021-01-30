إحياء الذكرى 106 لمعركة شجار في سوكنة

أحيى اهالي مدينة سوكنة الذكرى 106 لمعركة شجار التي دارت رحاها بين الغزاة الايطاليين والمجاهدين في حطية شجار.

وأقيمت بهذه المناسبة احتفالية بالقرب من النصب التذكاري لشهداء شجار بمشاركة اعيان وحكماء المنطقة والفرع البلدي وشباب الكشافة والفرسان على صهوه جيادهم باللباس التقليدي الشعبي ألقيت خلالها عدد من الكلمات التي أكدت على تاريخ الأجداد التليد في الشجاعة والصمود والتصدي للمستعمرين وخوضهم لأشرس معارك الجهاد التي كبدت الإيطاليين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.