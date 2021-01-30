صنع الله يطالب السراج بصرف المرتبات المتأخرة لحرس المنشآت النفطية

أفادت مصادر صحفية، بأن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، بإصدار تعليماته لوزارة الدفاع التابعة للوفاق لصرف مرتبات أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية بالكامل حفاظا على استمرار تصدير النفط وتجنبا للخسائر المالية التى تتعرض لها البلاد.

وتابعت المصادر أن صنع الله قد أكد في رسالة وجهها للسراج بأن الاعتصامات مازالت قائمة في كامل المنطقة الشرقية ولا تقتصر على ميناء الحريقة وأن الأوضاع أصبحت في غاية التوتر نتيجة الاعتصامات المطالبة بصرف المرتبات المتأخرة.

وأشارت المصادر إلى أن حركة شحن النفط في مينائي السدرة ورأس لانوف عادت من جديد وأن ناقلة نفطية تنتظر دخولها لميناء السدرة لشحن حوالي 600 ألف برميل من النفط الخام، تزامنا مع إعلان حرس المنشآت بمينائي السدرة ورأس لانوف مهلة عشرة أيام لصرف مرتباتهم وإلا سيتم إغلاق الموانئ مجددا.

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