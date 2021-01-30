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“الأزمات الدولية” تستعرض تاريخ أزمة ليبيا.. وتقترح حلولا

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استهلت مجموعة الأزمات الدولية تقريرها حول ليبيا باستعراض تاريخ الصراع منذ 2011 وحتى انسحاب قوات الجيش الوطني من حربه في طرابلس الذي أفضى إلى إعادة إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية بدء من رفع الحظر عن تصدير النفط مروراً بتوقيع وقف إطلاق النار وليس انتهاءً بالحوار السياسي المتواصل.

مع ذلك، ترى المجموعة أسباباً كثيرة للقلق، فتنفيذ شروط وقف إطلاق النار بطيئا، فكل طرف يتهم الآخر بمواصلة تلقي الدعم العسكري الأجنبي وفي مثل هذه البيئة المضطربة، قد يؤدي أي حادث مؤسف إلى تجدد القتال.

سبب آخر للقلق هو أن المحادثات السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي تضم 75 ممثلاً من مجموعة واسعة من الجماعات السياسية والقبلية والتي يساعد الاتحاد الأوروبي في تمويلها، لم تسفر حتى الآن عن أي توافق في الآراء بشأن حكومة وحدة مؤقتة جديدة.

على الصعيد الاقتصادي، رأت المجموعة أنه على الرغم من استئناف صادرات النفط ومشتقاته، أدى الخلاف حول إدارة العائدات إلى تجميد مؤقت للدخل، مما أعاق الانتعاش الاقتصادي.

من هذه المعطيات سيكون الحفاظ على السلام معركة شاقة تتطلب مضاعفة الجهود من قبل الأطراف الخارجية المتحمسة لرؤية انتهاء الصراع.

وحسب تقديرات المجموعة قد يكون لتخفيف أزمة الخليج، بمرور الوقت، تأثيراً إيجابياً في ليبيا ولا يزال بإمكان أوروبا، بصفتها طرفًا معنيًا بإحلال السلام، أن تفعل الكثير لتحقيق هذا الهدف، على الرغم من نفوذها المتضائل.

وخلصت المجموعة في تقريرها إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تكثيف جهودهم بدعم إنشاء آلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، وتمديد تفويض العملية البحرية للاتحاد الأوروبي “إيريني” ودعم الجهود لإجراء انتخابات برلمانية، إذا لم يتوصل الحوار السياسي إلى حكومة مؤقتة.

كما دعت إلى دعم الحوار الاقتصادي الليبي ومواصلة التواصل مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإيجاد تسوية دائمة للنزاعات الاقتصادية والمصرفية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • هذه شئون تتعلق بجرائم حرب أرتكبت في حق الشعب الليبي والمواطنين منذ تدخل قوات الناتو سنة 2011 وسببت في خسائر في الأرواح من عائلات الضحايا الليبيين و أضرار بالغة للبنى التحتية والمنازل والجامعات والمنشئات الحيوية للبلاد الليبية ـ وعدم الأعتراف بهذه الجريمة وتقديم الجناة والمسؤلين عنها للعدالة الدولية – أدى لأستمرار النزاع مما سبب واضطر لأإيقاف للمنشئات النفطية والموارد الطبيعية حتى للحفاظ على الوضع الاقتصادي المهم للشئون الليبية ـ وكذلك دعم بعض الدول العربية والخليجية لأطراف غير مقبولة للمجتمع المدني الليبي وتحاول فقط إستنزاف الموارد الطبيعية وعدم وجود مردود لأصلاح ما أفسدته هذه التدخلات في ليبيا على الصعيد الوطني بشكل عام وتواجد الالاف من الطلاب والعائلات الليبية فالخارج مع إصرار الجانب الاوروبي بعدم هبوط الطائرات الليبية في مطاراتهم أو عبور أجوائهم , لنقل المهاجرين الليبيين ــ وطلبهم المتزابد للنفط الليبي –
    دون أي تعاون إيجابي من جهتهم ـ
    وعرقلة تنفيذ مشاريع ربما توفر السكن اللائق وصيانة المؤسسات الهامة لتسيير شئون الدولة الليبية من مطارات وموانيء ومشاريع سكنية وطرق ومستشفيات وجامعات ومدارس ومؤسسات عامة للدولة الليبية سواء داخلية أو خارجية ـ

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