خاص ببوابة إفريقيا: زهيو مرشحا لعضوية الرئاسي عن المنطقة الغربية

تأكد لبوابة أفريقيا أن الناشط السياسي الشاب اسعد محسن زهيو المعروف بحضوره الإعلامي في أغلب محطات الحوار والمسار الخاصة بحل الازمة الليبية الراهنة، سيكون من الأسماء التي الترشح لعضوية المجلس الرئاسي عن المنطقة الغربية.

وزهيو الذي رغم صغر سنه قياسا على باقي المترشحين تواجد مبكرا في ساحة العمل السياسي وكان من اوائل المبادرين والمتمسكين بخيار الحوار والحل السياسي للازمة الليبية عبر تأسيس تنظيم التجمع الوطني الليبي وهو تنظيم شبابي خرج في العام 2015 برؤية سياسية متكاملة تقوم على المشاركة والحوار وعدم الاقصاء والمصالحة الوطنية وتعزيز قيم الديمقراطية، وهو ما انتهت إليه اليوم كافة القوى الليبية كفكرة رشيدة وخيار عاقل بعد مسيرة شاقة حافلة بالعنف والصراع والاقتتال.

ولا يبدو زهيو اليوم شخصية جدلية او صدامية في المشهد السياسي رغم صراحته العالية في تقييم الامور وتحديد مواطن الخلل في كافة مراحل الازمة ووجوده وحضوره في المشهد يحظيان باحترام من كافة الاطراف الوطنية المتوازنة وهذا ما وفر له شبكة واسعة من علاقات العمل تقوم دائماً على بناء وتوسيع قاعدة المشتركات مع كافة التيارات والقوى الوطنية وخصوصا الشبابية.

ويعتبر مقربون من زهيو أنه يؤمن ايمانا كاملا بأن الشباب هم الاقدر على انتشال البلد من ازمته الراهنة لانهم الاكثر قدرة على العطاء والاقل تأثراً بالمسائل الخلافية وهذا في حد ذاته يشكل ضمانة هامة لضبط ايقاع المرحلة القادمة باكثر هدوء وإصرار على عبور ليبيا نحو شاطئ الامان والاستقرار والسلام الدائم.