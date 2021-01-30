دبلوماسي مصري يشيد بالتصريحات الأمريكية الرافضة لتواجد قوات تركية في ليبيا

ليبيا – أشاد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق والبرلماني السابق بالتصريحات الأمريكية الرافضة لتواجد قوات تركية في ليبيا.

العرابي قال وفقاً لصحيفة “العين الإخبارية” إن الإدارة الأمريكية الجديدة بدأت تتدخل في مشكلات الشرق الأوسط بمقترحات محددة، ومواقف أكثر جدية من إدارة ترامب التي أعطت ضوءًا أصفر للتدخل التركي فى ليبيا.

وتابع: “الإدارة الأمريكية الجديدة تنظر بشكل سلبي لتصرفات أنقرة في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط”.

وأعتبر أن التصرفات الأمريكية الأخيرة تعكس اهتماما كبيرا بقضايا المنطقة، بعكس ما يتردد عن أنها ستنسحب من المنطقة.

كما أوضح الدبلوماسي المصري السابق أن الموقف الأمريكي في ليبيا، يعكس تقاربا مع المحددات الصريحة والجريئة التي وضعتها الدولة المصرية لحل الأزمة الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية