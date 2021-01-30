دوجاريك: المهمة الأساسية للسلطة التنفيذية المؤقتة قيادة ليبيا إلى الانتخابات

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم السبت، أن منتدى الحوار السياسي الليبي سينعقد في سويسرا مطلع فبراير، متوقعاً أن يتم التصويت على المناصب في المجلس الرئاسي المكون من 3 أعضاء، وعلى منصب رئيس الوزراء، بما يتوافق مع خريطة الطريق التي تبناها المنتدى في تونس في منتصف نوفمبر الماضي.

وقال دوجاريك إن المهمة الأساسية للسلطة التنفيذية المؤقتة، ستكون قيادة ليبيا إلى الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر من العام الحالي، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، موضحاًَ أن الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، ستتولى إدارة المنتدى الذي يعقد في سويسرا في الفترة من الأول وحتى 5 من فبراير القادم.

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