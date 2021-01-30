الصغير: نحن بعيدين كل البعد عن التوافق.. وانتقادات وليامز للرئاسي عبارة عن “فزعة” لباشاآغا

ليبيا – قال الوكيل السابق لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة حسن الصغير إن ستيفاني وليامز مصّرة على تمرير صفقة من نوع ما ليس بالضرورة أن يكون هدفها الوصول لحل في ليبيا، معتقداً أنها عبارة عن صفقة بين الأطراف لتولي المناصب وربما قد تنتج تراضي مؤقت بين طرفين أو ثلاثة.

الصغير أشار خلال مداخلة عبر برنامج”غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة”ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن البعثة الأممية تحاول تمرير كل شيء، مبدياً رفضة للإستهتار في طريقة من يتولى رئاسة دولة ليبيا ومجلس الوزراء.

وأضاف:”لا زالت الإلتفافات قائمة، يقال أن هذا الحوار يراد أن يتم بين أقاليم ثلاث وبدأت المشكلة بين الاقاليم، الشروط التي وضعها هؤلاء الـ75 بداية وقعوا على وثيقة لمنع تضارب المصالح بأنهم لن يتولوا أي منصب في الرئاسي أو الحكومة لكن كرسوا لأنفسهم مصلحة أكبر وهي البقاء كسلطة فوق السلطات ينظرون في مواضيع ميزانية و المسار الدستوري من أنتم؟”.

كما تابع:”أي مهتم بالشأن العام سيكون من مصلحته أن يكون عضواً في لجنة الـ 75 أكثر من أن يكون وزير، هم وضعوا شرط عدم تولي مزدوجي الجنسية المناصب السيادية وأقل شيء 12من أصل 75 لديهم جنسيات أجنبية، المغالبة بالتصويت ليس توافق نحن بعيدين كل البعد عن التوافق، انتقادات ستيفاني للمجلس الرئاسي هي فزعة لباشاغا وليس خوفا على المؤسسات الليبية غير الموجودة أصلاً في طرابلس، ومن وجهة نظري السراج لا يريد الخروج من المشهد”.

واعتبر في ختام حديثه أن التوجه لإجراء الإنتخابات هو خيار خرجت به البعثة الأممية لتحاول الخروج من الاستقطاب و التجاذبات بحسب قوله.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية