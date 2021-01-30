ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

30 January, 2021

اعتبر عضو مجلس النواب مصباح دومة ،اليوم السبت ،أن خروج كل القوات الاجنبية من ليبيا وإيقاف جلب الاسلحة مطلب لا يمكن التنازل عنه.

وقال دومة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، إن هذا المطلب يمس كل الليبين بمختلف توجهاتهم السياسية و هي معركة قائمة لا مجال لاحد ان يغتنمها مصالح شخصية” ،داعيا كافة الدول إلى دعم السلام والتنمية بدلاً من جلب المرتزقة والحرب.