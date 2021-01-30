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خبير ارصاد: 4 أسباب علمية وراء ضعف الامطار في ليبيا ..ومؤشرات مبشرة – خرائط

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف خبير ارصاد جوية عن الاسباب العملية وراء ضعف الامطار على مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي خلال هذا الموسم.

وبحسب خبير الارصاد مرسال خليفة أن السبب الاول وراء غياب الامطار عن مناطق ليبيا يأتي بسبب اتجاة التيار النفاث في طبقات الجو العليا وهو نفس الحركة من الخريف الى الان، من الغرب للشرق يمر شمال ليبيا وجنوب ايطاليا ويلامس شمال شرق ليبيا.

وعن السبب الثاني أشار الخبير إلى عدم تشكل اي منخفض جوي عميق وقريب طول الموسم، مضيفاً أن اغلب الحالات كانت حالات سريعة وعشوائية.

ووفقا للخبير فإن السبب الثالث هو تمركز المرتفع الافريقي بوضعية صد على شمال غرب ليبيا واجزاء من تونس ومصر.

ويأتي السبب الرابع لغياب المرتفع الازوري، مشيراً إلى أن المرتفع الازوري لو نشط شمال غرب اوروبا وعلى دول المغرب بشكل صاعد لكانت اغلب المنخفضات تصل وسط وجنوب اوروبا وبالتالي تشمل مناطق ليبيا.

ونوه الخبير إلى أن المؤشرات الاولية تشير لقدوم الامطار خلال الايام القادمة وبشكل متفرق.

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