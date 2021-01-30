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البعثة تعلن قائمة المرشحين للرئاسي ورئيس الوزراء

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء

المرشحون للمجلس الرئاسي

إدريس سليمان أحمد القايد
أسامة جويلي
أسعد محمد زهيو
خالد السائح
خالد عمار المشري
سلامة إبراهيم الغويل
سليمان أسويكر عوض
الشريف الوافي
صلاح الدين النمروش
طارق عبد الله الأشتر
عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي
عبد الرحيم علي محمد الشيباني
عبد الله حسين اللافي
عبد المجيد غيث سيف النصر
عقيلة صالح قويدر
علي أبو الحجب
علي محمود بوخيرالله
عمر مهدي أبو شريده
ماجدة وفتي
محمد القمطي الحافي
محمد حسن سليمان البرغثي
محمد منفي
مصطفى عبد الحميد دلاف
موسى الكوني

المرشحون لمنصب رئيس الوزراء

آمال جراي
أحمد عمر أحمد أمعيتيق
أسامه الصيد
إيمان كشر
جمال أبوبكر عمران أبوغرين
الحرمين محمد الحرمين
خالد محمد عبد الله لغويل
ضو عبد الله أبوضوايه
عاطف ميلود الحاسيه
عبد الحميد محمد دبيبه
عبد الرحيم مختار المنتصر
عبد الرزاق أحمد عبد القادر
عثمان عبد الجليل محمد
فتح الله حسين عبد الكريم محمد
فتحي علي عبد السلام باشاغا
فضيل الأمين
محمد الأنصاري
محمد عبد اللطيف المنتصر
محمد معين منصور الكيخيا
مفتاح حمادي
هشام عبد الله أبو الشويكات

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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