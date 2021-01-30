البعثة الأممية: ملتقى الحوار يجتمع في سويسرا للتصويت على السلطة الموقتة في فبراير

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، عقدها اجتماعًا لملتقى الحوار السياسي بكامل أعضائه في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 فبراير لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة الجديدة.

جاء ذلك، بعد إعلان البعثة قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي المكونة من 24 شخصًا، ومنصب رئيس الوزراء المكونة من 21 شخصًا وذلك في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة الجديدة التي تسبق إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

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وقالت البعثة في بيان، إنها ستوجه دعوة إلى جميع المرشحين إلى جلسة تفاعلية مع أعضاء الملتقى لإتاحة الفرصة أمهامهم لطرح رؤيتهم حول تنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها الملتقى، وكذلك للرد على أسئلة يطرحها أعضاء الملتقى.

وأشار البيان إلى إجراء البعثة في الفترة التي تسبق الجلسات التفاعلية مع المرشحين، حوارًا رقميًا مع عموم الليبيين لتلقي أسئلتهم التي سيتم تقديمها إلى المرشحين، مع إتاحة هذه الجلسات التفاعلية للجمهور الليبي.

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