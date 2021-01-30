لجنة مجابهة كورونا طرابلس: الوضع الوبائي حالياً مستقر.. والمعطيات الحالية لا تنبئ بفرض حظر كامل

ليبيا – قال عضو اللجنة العلمية لمواجهة جائحة كورونا بطرابلس هشام بن مسعود، إن الوضع الوبائي حاليا مستقر مقارنة بالفترة الماضية، مؤكدا أن الزيادة في نسبة الوفيات تعتبر طفيفة بالنظر للمتوسط الأسبوعي الذي كان يتراوح بين 10 حالات إلى 13 حاليا.

بن مسعود لفت في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” اليوم السبت والتي تبث من تركيا وتمولها قطر إلى أن ارتفاع الإصابات في مناطق جنوب طرابلس والمنطقة الغربية يرجع للأنشطة المشتركة بين ليبيا وتونس، مبينا أن اللجنة كجهة استشارية ألزمت القادمين بضرورة التوقيع على تعهد بالحجر المنزلي لمدة 8 أيام.

وأوضح أن العودة للدراسة ستكون مربوطة بجاهزية كل مؤسسة واستعداد كادرها، مشيرا إلى وجود استجابة من مؤسسات التعليم، وأن اللجنة تتابع التحضيرات للعودة الآمنة للدراسة.

ونوّه إلى أن المعطيات الحالية لا تنبئ بفرض حظر كامل، وأن السلاسة الجديدة للفايروس لم تدخل للبلاد رغم عدم وجود أجهزة كشف متطورة، إلا أن المراقبة تتم من خلال استقرار عدد الحالات التي لم تصل بعد إلى 50%، على حد قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية