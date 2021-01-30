عاجل// بالأسماء.. البعثة الأممية تعلن قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي

أعلنت البعثة الأممية اليوم السبت، أسماء المرشحين لمنصب المجلس الرئاسي وهم :
إدريس سليمان أحمد القايد
أسامة جويلي
أسعد محمد زهيو
خالد السائح
خالد عمار المشري
سلامة إبراهيم الغويل
سليمان أسويكر عوض
الشريف الوافي
صلاح الدين النمروش
طارق عبد الله الأشتر
عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي
عبد الرحيم علي محمد الشيباني
عبد الله حسين اللافي
عبد المجيد غيث سيف النصر
عقيلة صالح قويدر
علي أبو الحجب
علي محمود بوخيرالله
عمر مهدي أبو شريده
ماجدة وفتي
محمد القمطي الحافي
محمد حسن سليمان البرغثي
محمد منفي
مصطفى عبد الحميد دلاف
موسى الكوني
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