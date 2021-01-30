السفير الأمريكي في موسكو: نتعاون مع روسيا بشأن الوضع في ليبيا

ليبيا – قال السفير الأمريكي في موسكو جون سوليفان، إن بلاده تتعاون مع روسيا، بشأن قره باغ، وأوكرانيا وليبيا ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

السفير الأمريكي شدد في مقابلة تلفزيونية وفقاً لوكالة”روسيا اليوم” على أن الولايات المتحدة ترغب في مواصلة هذا الحوار.

وذكر السفير أنه حضر مع نظيره الفرنسي، منذ فترة قصيرة، موجزا صحفيا في وزارة الخارجية الروسية.

وتتعاون واشنطن مع موسكو، وفقا للسفير، كذلك في ليبيا. وقال: “قبل فترة زار السفير الأمريكي في ليبيا، العاصمة الروسية، في نوفمبر على ما اعتقد، والتقى بخبراء من الخارجية الروسية لمناقشة الوضع في ليبيا. هناك تقدم كذلك في حل المشاكل الجدية عن طريق الحوار السياسي”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية