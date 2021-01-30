ليبيا الان

السفير الأمريكي في موسكو: نتعاون مع روسيا بشأن الوضع في ليبيا

تم النشر منذُ 36 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال السفير الأمريكي في موسكو جون سوليفان، إن بلاده تتعاون مع روسيا، بشأن قره باغ، وأوكرانيا وليبيا ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

السفير الأمريكي شدد في مقابلة تلفزيونية وفقاً لوكالة”روسيا اليوم” على أن الولايات المتحدة ترغب في مواصلة هذا الحوار.

وذكر السفير أنه حضر مع نظيره الفرنسي، منذ فترة قصيرة، موجزا صحفيا في وزارة الخارجية الروسية.

وتتعاون واشنطن مع موسكو، وفقا للسفير، كذلك في ليبيا. وقال: “قبل فترة زار السفير الأمريكي في ليبيا، العاصمة الروسية، في نوفمبر على ما اعتقد، والتقى بخبراء من الخارجية الروسية لمناقشة الوضع في ليبيا. هناك تقدم كذلك في حل المشاكل الجدية عن طريق الحوار السياسي”.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك