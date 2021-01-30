تحرّك نيابي بلدي لحل مشاكل ليبيا الخدمية

توجه أعضاء مجلس النواب والدولة وعمداء البلديات في الساحل الغربي والسهل والجبل إلى بلدية كاباو، لمناقشة عدد من المشاكل التي تواجه البلدية بينها مشكلة الإدارة المحلية.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في المجلس البلدي كاباو، بحث كيفية إيجاد حلول جذرية لما وصلت إليه ليبيا في الوقت الحالي، إضافة إلى إشكالية توقف الخدمات الأساسية للبلديات من قبل الحكومة.

وتوافق الاجتماع على عدد من النقاط والبنود التي من شأنها وضع الحلول للانتقال للمرحلة القادمة، إذ تسعى البلديات بكل ما لديها من جهود في وضع آلية من شأنها أن تخرج البلاد من أتون الفوضى وتخلق الاستقرار والبنا

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