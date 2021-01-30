البعثة الأممية تعلن قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء بعد فترة الأسبوع لتلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية والتي انتهت 28 يناير الجاري.

وأعربت البعثة الأممية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” تويتر” عن تقديرها العميق لجهود لجنة التدقيق المكونة من ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في طلبات المرشحين والتأكد من مطابقتها لمعايير الترشح التي اتفق عليها الملتقى في تونس بتوافق الآراء.

وأضاف البيان أن المرشحين قد تعهدوا باحترام خارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 ، كما تعهد المرشحون في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية بتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل وخارج ليبيا، فضلاً عن تلك الخاصة بزوجاتهم / أزواجهن وأطفالهم القصّر وتعهدوا أيضاً بعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانوناً تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي.

وأوضح البيان أنه فيما يتعلق بالمرشحين من السلطات العسكرية أو القضائية نوّهت لجنة التدقيق أنه من الضروري أن يكون ترشيحهم متوافقاً مع القوانين والأنظمة الليبية القائمة، مبينا أنه موقف البعثة الأممية هو أنه يتعين على هؤلاء المرشحين الامتثال التام للقوانين واللوائح ذات الصلة فيما يتعلق بالمشاركة في الأنشطة السياسية أو الترشح لمنصب سياسي وذلك بعد مراجعة البعثة لهذه المسألة ومع تأكيدها على أن العملية السياسية هي عملية يمتلك الليبيون زمامها.

وأكد البيان أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستعقد اجتماعاً لملتقى الحوار السياسي الليبي بكامل أعضائه في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 فبراير لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة.

وأشار البيان إلى أنه البعثة الأممية خلال هذا الاجتماع ستوجه دعوة لجميع المرشحين إلى جلسة تفاعلية مع أعضاء الملتقى لإتاحة الفرصة للمرشحين لطرح رؤيتهم حول تنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها الملتقى وللرد على أسئلة يطرحها أعضاء الملتقى.

ولفت البيان إلى أن البعثة الأممية ستجري حواراً رقمياً مع عموم الليبيين لتلقي أسئلتهم التي سيتم تقديمها إلى المرشحين في الفترة التي تسبق الجلسات التفاعلية مع المرشحين وبروح الشفافية والشمولية، موضحا أنه سيتم إتاحة هذه الجلسات التفاعلية للجمهور الليبي.

المرشحون للمجلس الرئاسي بالترتيب الأبجدي للغة العربية:

1-إدريس سليمان أحمد القايد

2- أسامة جويلي

3-أسعد محمد زهيو

4-خالد السائح

5-خالد عمار المشري

6-سلامة إبراهيم الغويل

7-سليمان أسويكر عوض

8-الشريف الوافي

9-صلاح الدين النمروش

10-طارق عبد الله الأشتر

11-عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي

12-عبد الرحيم علي محمد الشيباني

13-عبد الله حسين اللافي

14-عبد المجيد غيث سيف النصر

15-عقيلة صالح قويدر

16-علي أبو الحجب

17-علي محمود بوخيرالله

18-عمر مهدي أبو شريده

19-ماجدة وفتي

20-محمد القمطي الحافي

21-محمد حسن سليمان البرغثي

22-محمد منفي

23-مصطفى عبد الحميد دلاف

24-موسى الكوني

المرشحون لمنصب رئيس الوزراء بالترتيب الأبجدي للغة العربية:

1-آمال جراي

2-أحمد عمر أحمد أمعيتيق

3-أسامه الصيد

4-إيمان كشر

5-جمال أبوبكر عمران أبوغرين

6-الحرمين محمد الحرمين

7-خالد محمد عبد الله لغويل

8-ضو عبد الله أبوضوايه

9-عاطف ميلود الحاسيه

10-عبد الحميد محمد دبيبه

11-عبد الرحيم مختار المنتصر

12-عبد الرزاق أحمد عبد القادر

13-عثمان عبد الجليل محمد

14-فتح الله حسين عبد الكريم محمد

15-فتحي علي عبد السلام باشاغا

16-فضيل الأمين

17-محمد الأنصاري

18-محمد عبد اللطيف المنتصر

19-محمد معين منصور الكيخيا

20-مفتاح حمادي

21-هشام عبد الله أبو الشويكات

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