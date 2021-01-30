العباني: استمرار قفل الطريق الساحلي خيانة للوطن وزيادة في حجم معاناته

ليبيا – استنكر عضو مجلس مجلس النواب محمد العباني استمرار غلق الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة.

العباني قال في تدوينه له على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” “استمرار قفل الطريق الساحلي، خيانة للوطن، وزيادة في حجم معاناة المواطن”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية