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العباني: استمرار قفل الطريق الساحلي خيانة للوطن وزيادة في حجم معاناته

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استنكر عضو مجلس مجلس النواب محمد العباني استمرار غلق الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة.

العباني قال في تدوينه له على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” “استمرار قفل الطريق الساحلي، خيانة للوطن، وزيادة في حجم معاناة المواطن”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • الخيانات عدد ولا حرج ولكن غلق الطريق ليست أكبر من تدنيس أرض الوطن بأستضافة قاعده ايطاليه عليها تم نصبها في مصراته تحت اسم هزيل ومضحك مستشفي ميداني أين هو المستشفي الميداني فجرحي العصابات الارهابيه في كل من مصراته والمنطقه الغربيه يتم ارسالهم الي تونس والي تركيا أكرر ان غلق طريق ليست اكبر و من منح تركيا قواعد في الغرب الليبي فعندما تحاضر في الادب والأخلاق في جمع من الشباب المتشردين والصياع فلا احد سيستمع اليك وكلامك فيهم يكون غير زايد عليك او تحاضر عن الوطنيه في من جبلوا علي الخيانه تظل المحاضره كلام زايد ليس هناك من سيصغي اليه فأنعدام الوطنيه مستفحل في هؤلاء وأستفحال اي ظاهره يصعب علاجها بالمحاضرات والخطب { فقد تسمع اذ ناديت حيا ولكن حياة لمن تنادي }

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