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عاجل// بالأسماء.. البعثة الأممية تعلن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت البعثة الأممية، اليوم السبت، قائمة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وهم:

آمال جراي
أحمد عمر أحمد أمعيتيق
أسامه الصيد
إيمان كشر
جمال أبوبكر عمران أبوغرين
الحرمين محمد الحرمين
خالد محمد عبد الله لغويل
ضو عبد الله أبوضوايه
عاطف ميلود الحاسيه
عبد الحميد محمد دبيبه
عبد الرحيم مختار المنتصر
عبد الرزاق أحمد عبد القادر
عثمان عبد الجليل محمد
فتح الله حسين عبد الكريم محمد
فتحي علي عبد السلام باشاغا
فضيل الأمين
محمد الأنصاري
محمد عبد اللطيف المنتصر
محمد معين منصور الكيخيا
مفتاح حمادي
هشام عبد الله أبو الشويكات

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  • في دول اوروبا يتم إعادة تدوير كل شئ في أمل للاستفاده منه ثانياً وواضعه سعر للقنينه البلاستيكيه التي استعملت في شرب الماء كي تشجع المواطنين علي جمعها من الشارع وأستبدال القنينه بعملة البلد والحقيقه استفادت اوروبا من هذه الفكره ولكن في ليبيا ثمة خرده بشريه لا تصلح لأي شئ وأثبتت فشلها في مرات سابقه ومع هذا كل مره يدفع بها الي المشهد السياسي للتبوأ مركز مرموق فهل ستستفيد ليبيا الخرده البشريه والله ياعالم سبق وان فشلوا فابعدوا عن المشهد الاوباش علي 10 سنين ولا ادري لماذا يعاد تدوير من فشل اكثر من مره فهل مافيش في ليبيا إلا { إويله } كان معمر عنده فكره يضع هذا في وزارة الزراعه وهذا في وزارة الاقتصاد ثم التعيينات القادمه يغير من كان في الزراعه يضعه في الاقتصاد ومن كان في الاقتصاد يضعه في الزراعه ومعمر كانت تحتم عليه أن الولاء له محصور في هؤلاء فمن كان في وزارة يضعه في غيره نفس الوجوده

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