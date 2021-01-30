عاجل// بالأسماء.. البعثة الأممية تعلن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء

أعلنت البعثة الأممية، اليوم السبت، قائمة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وهم:

آمال جراي

أحمد عمر أحمد أمعيتيق

أسامه الصيد

إيمان كشر

جمال أبوبكر عمران أبوغرين

الحرمين محمد الحرمين

خالد محمد عبد الله لغويل

ضو عبد الله أبوضوايه

عاطف ميلود الحاسيه

عبد الحميد محمد دبيبه

عبد الرحيم مختار المنتصر

عبد الرزاق أحمد عبد القادر

عثمان عبد الجليل محمد

فتح الله حسين عبد الكريم محمد

فتحي علي عبد السلام باشاغا

فضيل الأمين

محمد الأنصاري

محمد عبد اللطيف المنتصر

محمد معين منصور الكيخيا

مفتاح حمادي

هشام عبد الله أبو الشويكات

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