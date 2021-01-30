ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

30 January, 2021

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء.

و أكدت البعة أن جميع المرشحين ،الذين كان من بينهم ،ضو عبد الله أبو ضاوية مترشحا لمنصب رئيس الوزراء ،أن جميع المرشحين قد تعهدوا باحترام خارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

و د.ضو عبد الله أبو ضاوية ،من مواليد العزيزية سنة 1962 ،حاصل على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية سنة 1990 ،وهو عضو عضو في فريق المبادرة الوطنية لحوار غدامس ،كذلك انتخب من مجلس النواب كمرشح للمجلس الرئاسي لحوار الصخيرات.

و شغل د.ضو عبد الله أبو ضاوية ،سنة 2012 خطة مدير المكتب السياسي لتحالف القوى الوطنية ،ثم نائب رئيس اللجنة التسيرية لتحالف القوى الوطنية ،كما أنه عضو مؤسس للجنة المصالحة الوطنية -المنطقة الغربية وهو عضو اللجنة الستشارية لمصرف الساحل و الصحراء.