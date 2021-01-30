بلدية مصراتة: وفد من الزنتان يبحث التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية

زار وفد من بلدية الزنتان بلدية مصراتة للتأكيد على العلاقات الوثيقة بين البلديتين.

وقالت بلدية مصراتة في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن وفد بلدية الزنتان تكون من عميد البلدية، ورئيس المجلس العسكري، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومجلس الدولة الاستشاري، ومجلس الحكماء.

وأضاف البيان: “وكان في استقبال هذا الوفد عميد وأعضاء بلدية مصراتة، ورئيس المجلس العسكري بالبلدية، وآمر غرفة عمليات سرت الجفرة، ورئيس وعدد من أعضاء مجلس حكماء وأعيان مصراتة، وعدد من رجال الأعمال بالبلدية” على حد قوله.

وزعم البيان أن الطرفين بحثا خلال الزيارة أول من أمس الخميس سبل التعاون المشترك بين بلديتي مصراتة والزنتان في مختلف المجالات الحيوية، خصوصا خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مؤكدين على عمق العلاقات الثنائية بين البلديتين.