المسماري ينفي وجود قوات «فاغنر» في سرت أو خارجها

نفى الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، وجود قوات فاغنر في سرت أو خارجها، مضيفا أن الوضع في سرت مستقر تماما، كما أن الأجهزة الأمنية تسيطر بشكل كامل على الوضع.

وتابع أن «بث هذه الشائعات والأكاذيب والكم الهائل من الأخبار الملفقة» لم ولن يتمكن من خلاله «المحرضون من خداع الليبيين ولا المجتمع الدولي الذي خاطب تركيا بشكل مباشر مطالبا إياها بسحب قواتهم ومرتزقتهم من ليبيا فورا».

جاء ذلك في تعليق للسمساري، خلال بيان اليوم، على «العثور على منشورات باللغتين العربية والروسية في سرت، تحتوي على تهديدات ضد مجموعة مرتزقة فاغنر» التي وصفها بـ«الوهمية» وعن الجرائم التي «زُعمَ ارتكابها في سرت»، مؤكدا أن «هذا استفزاز مكشوف وكذبة جديدة».

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