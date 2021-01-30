محتجون في سوسة يشكون “التهميش وغياب الخدمات”

شهدت مدينة سوسة في الجبل الأخضر، السبت، وقفة احتجاجية أعرب المشاركون فيها عن استيائهم مما تتعرض له المدينة من تهميش وانعدام الخدمات في جميع القطاعات.

وأصدر المحتجون في ختام وقفتهم بياناً أوضحوا من خلاله ما اعتبروه عرقلة ممنهجة في استصدار قرار بتسمية سوسة بلدية مستقلة، مبينين حجم معاناة السكان من شح المياه جراء توقف محطة التحلية، إضافة إلى تهالك الطريق الرابطة بين سوسة وشحات.

وطالب المحتجون الحكومة الليبية بأخذ مطالبهم على محمل الجد والنظر إليها بعين الاعتبار.

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