عودة رحلات “النقل السريع” إلى خط طرابلس- هون

تقرير| 218

بعد انقطاع تام لرحلات حافلات الشركة العامة للنقل السريع بخط طرابلس- هون، عادت الرحلات من جديد بوصول أول حافلة من العاصمة إلى هون، المركز الإداري لبلدية الجفرة.

وبذلت مجهودات مكثفة رغم الظروف الصعبة، من أجل تفعيل هذا الخط، سواء من مكتب خدمات هون برجال العمل التطوعي بالمدينة أو من إدارة الشركة وسائقيها الذين يعانون من انقطاع مرتباتهم منذ فترة طويلة.

ويتعاون مكتب شركة النقل في مدينة هون مع رجال العمل التطوعي بعد استقبال الحافلة ووصول المسافرين بإجراءات تجهيزها لرحلة الإياب في صباح اليوم التالي كتسهيل تعبئة الحافلة بالوقود وإجراء التعقيم اللازم للوقاية من فيروس كورونا.

ومع كل هذه الظروف إلا أن هؤلاء الرجال الوطنيين وضعوا نصب أعينهم إعادة حركة هذا الخط لتخفيف عبء السفر وتكاليف سيارات الأجرة باهظة الثمن والتي أصبحت ترهق كاهل المواطن والأسرة الليبية البسيطة التي بات بإمكانها الاستفادة من هذه الرحلات بواقع رحلة من ذهابا وإيابا من طرابلس إلى هون والعودة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

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