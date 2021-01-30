القيادة العامة : الوضع بمدينة سرت تحت سيطرة الأجهزة الأمنية بشكل كامل

ليبيا – أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا إعلاميا بشأن تطورات الأوضاع الراهنة على كافة الصعد لاسيما الأمنية والعسكرية والسياسية منها.

البيان الذي صدر السبت واطلعت عليه صحيفة المرصد أكد تزايد نشاط ما وصفتها بـ” الميليشيات التكفيرية” المتطرفة في كل وقت تشهد فيه عملية التسوية السياسية المرعية من قبل البعثة الأممية مرجعا هذا التزايد لعلم هذه الميليشيات بقرب نهاية وجودها ما جعلها تنشط بقوة خلال الأيام الأخيرة في مجال الإعلام بوسائله المختلفة.

وأضاف البيان أن هذه الميليشيات تعمل على فبركة ونشر الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة في كل يوم لنشر الخوف والذعر وتشويه سمعة القيادة العامة للقوات المسلحة والجيش بشكل عام وإفشال مساعي لجنة الـ10 العسكرية لتنفيذ تفاهمات جنيف.

وأوضح البيان أن الفبركة تجلت بمدينة سرت حيث عثر على منشورات باللغتين العربية والروسية تحتوي على تهديدات ضد مجموعة مرتزقة “فاغنر الوهمية” وعن الجرائم التي زُعم ارتكابها في المدينة وهو ما يشكل استفزازا مكشوفا وكذبة جديدة من أكاذيبهم فيما قامت قنواتهم الإعلامية بنقل الخبر بالتحليل والتفسير.

وأشار البيان إلى علم القيادة العامة للقوات المسلحة باستقرار الوضع بشكل تام في مدينة سرت لأن الأجهزة الأمنية تسيطر بشكل كامل عليه في ظل عدم وجود للمرتزقة في المدينة أو خارجها كما يدعي هؤلاء الذين يحاولون صرف الانتباه عن المرتزقة الحقيقيين الذين تدفقوا للغرب عن طريق تركيا وتنظيماتها الإرهابية.

وأختتم البيان بالإشارة إلى عملية قيام هؤلاء ببث الشائعات والأكاذيب والكم الهائل من الأخبار الملفقة مشددا على عدم تمكن المحرضين من خداع الليبيين والمجتمع الدولي الذي خاطب تركيا بشكل مباشر وطلب منها سحب قواتها ومرتزقتها من ليبيا فورا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية