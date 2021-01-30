القيادة العامة للقوات المسلحة: شائعات الجماعات التكفيرية تهدف لتشوية سمعتنا وإفشال مساعي اللجنة العسكرية

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بيانا اليوم السبت، قالت فيه:” كلما تطورت عملية التسوية السياسية التي تشرف عليها بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا ويباركها المجتمع الدولي ، كلما زاد نشاط المليشيات التكفيرية المتطرفة ، الأمر الذي يعني بالنسبة لهم نهاية وجودهم في الأيام الأخيرة ، أصبحوا أكثر نشاطاً في مجال الإعلام بوسائله المختلفة، يتم فبركة ونشر الأخبار الكاذبة كل يوم والشائعات المغرضة، بهدف نشر الخوف والذعر، وتشويه سمعة القيادة العامة والجيش الوطني الليبي بشكل عام وإفشال مساعي اللجنة العسكرية 5+5 في تنفيذ تفاهمات جنيف.

وأضافت القيادة العامة في البيان الذى نشره اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية:” وفي هذا الاطار وبمدينة سرت تم العثور على منشورات باللغتين العربية والروسية تحتوي على تهديدات ضد مجموعة مرتزقة “فاجنر” الوهمية وعن الجرائم التي زُعمَ ارتكابها في سرت، وهذا استفزاز مكشوف وكذبة جديدة من أكاذيبهم وقامت قنواتهم الإعلامية بنقل الخبر بالتحليل والتفسير”.

وتابع البيان:”نعلن بأن الوضع في سرت مستقر تماما، والأجهزة الأمنية تسيطر بشكل كامل على الوضع ولا وجود للمرتزقة في المدينة أو خارجها كما يدّعون ، نعلم انهم يحاولون صرف الانتباه عن المرتزقة الحقيقيين الذين تدفقوا غلى غرب ليبيا عن طريق تركيا وتنظيماتها الإرهابية، وهم يبثون هذه الإشاعات والأكاذيب والكم الهائل من الأخبار الملفقة لن ولم يتمكن المحرضون من خداع الليبيين ولا المجتمع الدولي الذي خاطب تركيا بشكل مباشر مطالبا سحب قواتهم ومرتزقتهم من ليبيا فورا”.