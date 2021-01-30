ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

30 January, 2021

قالت القيادة العامة للجيش الليبي ،السبت ،إنها سجلت تزايد في نشاط “المليشيات التكفيرية المتطرفة”، لاسيما في مجال الإعلام وفبركة الأخبار الكاذبة، لتشويه سمعة الجيش الوطني الليبي.

وقال بيان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري بحسابه على فيسبوك ،”وقال البيان: “كلما تطورت عملية التسوية السياسية التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ويباركها المجتمع الدولي، كلما زاد نشاط المليشيات التكفيرية المتطرفة، الأمر الذي يعني بالنسبة لهم نهاية وجودهم”.

وأضافت القيادة العامة: “في الأيام الأخيرة، أصبحوا أكثر نشاطاً في مجال الإعلام بوسائله المختلفة”.

وأشارت إلى أنه “يتم فبركة ونشر الأخبار الكاذبة كل يوم والإشاعات المغرضة، بهدف نشر الخوف والذعر، وتشويه سمعة القيادة العامة والجيش الوطني الليبي بشكل عام وإفشال مساعي اللجنة العسكرية 5+5 في تنفيذ تفاهمات جنيف”.

وكشفت القيادة العامة أنه تم العثور في مدينة سرت “على منشورات باللغتين العربية والروسية، تحتوي على تهديدات ضد مجموعة مرتزقة “فاجنر” الوهمية وعن الجرائم التي زُعمَ ارتكابها في سرت”.