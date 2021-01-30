التكبالي: الولايات المتحدة ستفرض شروطها لإنهاء الأزمة الليبية

أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي أن الولايات المتحدة ستتدخل قريباً في ليبيا، وستفرض شروطها التي تنهي الأزمة الليبية.

وطالب القائم بأعمال مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، الأطراف الخارجية باحترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فوراً، داعياً الأمم المتحدة إلى تحديد كل السبل المناسبة لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكداً ضرورة قيام كل الأطراف بدعم جهود مراقبة وقف القتال في ليبيا.

وبالتزامن مع ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس آلاف المرتزقة لمغادرة ليبيا فوراً، قائلاً: «أتركوا الليبيين وشأنهم»، معتبراً، أنه من الضروري أن تتحرك كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وتترك الليبيين وشأنهم، لأنهم قادرون على معالجة مشكلاتهم.