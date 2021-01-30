بعيو مهاجما الرئاسي.. أسوأ مرحلة سياسية مرت على ليبيا وأكثرها فسادا

أكد رئيس ما تسمى المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد بعيو، أن التاريخ سيسجل أن ما يسمى بالمجلس الرئاسي الحالي التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة هو أسوأ وأفسد مرحلة سياسية مرت على هذا الوطن.

وشدد بعيو في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن الأقلام والأيادي ستكون ممدودة للحكومة القادمة للمساهمة في إنجاح هذا المشروع الوطني المشترك.

وأوضح بعيو أن حكومة الوفاق الحالية ومجلس رئاستها قد فشلا في تلبية أبسط مقومات الحياة الكريمة للمواطن البسيط.

وأضاف أن ملتقي الحوار السياسي اللليبي الحالي سينبثق عنه قائمة تتضمن رئيساً للحكومة ومجلساً رئاسياً جديداً، معتقدا بأنها ستكون سترة النجاة لهذا الشعب البسيط.

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