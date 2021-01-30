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بعيو مهاجما الرئاسي.. أسوأ مرحلة سياسية مرت على ليبيا وأكثرها فسادا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد رئيس ما تسمى المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد بعيو، أن التاريخ سيسجل أن ما يسمى بالمجلس الرئاسي الحالي التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة هو أسوأ وأفسد مرحلة سياسية مرت على هذا الوطن.

وشدد بعيو في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن الأقلام والأيادي ستكون ممدودة للحكومة القادمة للمساهمة في إنجاح هذا المشروع الوطني المشترك.

وأوضح بعيو أن حكومة الوفاق الحالية ومجلس رئاستها قد فشلا في تلبية أبسط مقومات الحياة الكريمة للمواطن البسيط.

 وأضاف أن ملتقي الحوار السياسي اللليبي الحالي سينبثق عنه قائمة تتضمن رئيساً للحكومة ومجلساً رئاسياً جديداً، معتقدا بأنها ستكون سترة النجاة لهذا الشعب البسيط.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • كل من يتحالف مع الاخوان المفلسين اكيد سيكون فاسدا وامامنا الان ما يحدث فى تونس التى كانت بداية ثورات الربيع العبرى والخراب العربى نرى تحالف الاخوان مع ثلب تونس الذين يصفوه هم بالفاسد ويصفهم هو بالارهاب لتحقيق معادلة الخراب فساد +ارهاب بينما نرى استقرار فى الدول التى تخلصت من الاخوان فى مصر والسودان وليخرج الشعب فى ذكرى نكبة فبراير تحت شعار الشعب يريد اعدام الاخوان طبعا الاعدام لفكرهم الضال وليس لاشخاص يجب محاكمتهم امام القضاء محاكمة عادلة وعاجلة

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  • اتمنى من بعيو ان يعرض مسلسل الجماعة 1و2 ليرى الشعب اللييى تاريخ الاخوان الاسود وفيلم المشخصاتى 2 ليضحكوا على غباوة الاخوان ايام الطرطور محمد مرسى وان كنت اشك ان المندس فاسد السراق سيسمح بذلك وكان القذافى ينزعج من اذاعة فيلم او مسلسل بكيرة وزغلول الذى يتحدث عن فشله فى اغتيال البكوش رئيس وزراء ليبيا الاسبق واتمنى ان يتم توثيق فترة الحكم الحالى الفاسد فى ليبى فى عمل فنى فيلم او مسلسل ويقوم بدور فائز السراج ممثل شبيه له يظهر فى مسلسل لؤلؤ فى دور زوج كامليا التى تقوم به الفنانة نرمين الفقى ويقوم بدور عقيلة صالح خالد صلاح وهو اصلع ويشبه كثير ويظهر فى برنامح بالعربى سندرلا اما خالد المشرى فيمثله محمد فهيم الذى يقوم بدور سيد قطب فى مسلسل الجماعة !!

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