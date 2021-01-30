سلامة الغويل يعلن ترشحه لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي

أعلن سلامة الغويل، أنه في إطار الحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة، ومن منطلق الغيرة على الوطن، والرغبة في أن يسهم ولو بجهد بسيط في إنقاذ البلاد وإيمانا بالمساواة بين الليبيين والشراكة في الوطن، عزمه على الترشح لمنصب لنائب رئيس المجلس الرئاسي.

وأوضح الغويل، أنه مؤمن بأن ما يجري الآن هو محاولة تكليف سلطة انتقالية مؤقتة، تلتزم بأن مرحلة هذه السلطة هي مؤقتة ووظيفتها تهيئة ظروف موضوعية لابناء الشعب الليبي ليلتقطوا انفاسهم ويشاركوا جميعا في صنع مستقبل بلدهم.

وأكد الغويل، أن ما تشهده ليبيا من أزمات ومحن وتشرذم وإهدار لمواردها البشرية والمادية، وانهيار لمؤسساتها ينعكس معاناة والما على المواطن وضياعا للوطن.

وشدد الغويل، أن ما يطرح من مقاربات وحوارات لحلحلة الازمة الليبية، ليست ربما الحل الأمثل، وقد لا تمثل تطلعات الشعب الليبي وأهدافه، وقد لا تعبر عما يريده أو يحلم به، إلا أنه لا يمكن إلا التعامل بعقل وبصيرة معها، استشرافا لتغيير قد يحدثه أبناء هذا الوطن مع صحوة الضمير وتكاتف الجهود.

وأكد الغويل أن علاقة ليبيا بالدول الأخرى ينبغي أن تبنى على المساواة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وحسن الجوار، وليبيا تحترم إطارها العربي والافريقي والاقليمي والدولي، وتلتزم بقواعد القانون الدولي بما يضمن استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وينظم علاقاتها بالمجتمع الدولي.

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