لافروف: الشركات الروسية مستعدة لاستئناف أعمالها في ليبيا مع عودة الاستقرار

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد الشركات الروسية لاستئناف أنشطتها في ليبيا مع عودة الوضع العسكري والسياسي إلى طبيعته.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان طالعته “الساعة 24″، إن لافروف التقى أمس الجمعة نائب رئيس حكومة الوفاق أحمد معيتيق خلال زيارة عمل في موسكو.

وأضاف البيان: “وفي اليوم نفسه، عقدت وزارة الخارجية الروسية مشاورات معمقة بين معيتيق والممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف”.

وتابع البيان: “خلال تبادل شامل لوجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا بشأن الوضع في ليبيا وحولها ، لوحظ بارتياح أن نظام وقف الأعمال العدائية الذي استمر لمدة ستة أشهر يخلق ظروفًا مواتية لدفع العملية السياسية الليبية إلى الأمام”.

وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على الحاجة إلى مزيد من العمل البناء بشأن تشكيل سلطات موحدة للفترة الانتقالية في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي على أساس توافق الآراء، وفق البيان.

وشدد الجانب الروسي على أهمية تكثيف الجهود الدولية لمصلحة انسحاب ليبيا المبكر من الأزمة السياسية الداخلية التي طال أمدها مع دور قيادي للأمم المتحدة، وفقا لقرارات مؤتمر برلين الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2510.

وبحسب البيان تم التأكيد على استعداد روسيا لمواصلة التعاون مع الأطراف الليبية لتقريب مواقفها، انطلاقًا من أهمية أن يكون الحوار الليبي المتنامي شاملا، بمشاركة جميع القوى السياسية المؤثرة في البلاد بهدف ضمان سلامة ووحدة وسيادة الدولة الليبية.