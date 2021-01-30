الصغير يكشف مزدوجي الجنسية في الأسماء المرشحة لمنصب رئاسة المجلس الرئاسي

قال حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، بما أن ملتقى الحوار غير دستوري وغير منتخب، ولا يختلف عن المرشحين في شيء اللهم إلا رضى البعثة وبما أن المرشحين عندهم يساوي مصاب نصاب الملتقى للتمرير ، برأيي أن يتقاسم المرشحين الكعكة بينهم وما حد أحسن من حد ، وبما أن النكبات متتالية فالعام الماضي كان عام كورونا لنطلق على هذا العام عام وباء الترشح.

وأضاف الصغير في سلسلة تدوينات على حسابه بموقع الفيسبوك تعقيبا على أسماء المرشحين للمجلس الرئاسي ورئاسة مجلس الوزراء والتي أعلنت عنها البعثة الأممية، ومن ضمنها أسامة الجويلي لمنصب المجلس الرئاسي قائلا:”مدنية حسب الطلب، هُو أسامة جويلي من حقه الترشح ؟؟؟ مش يفترض يستقيل قبل ؟؟؟ ألا يمنع القانون الذي يتشدق به والمهنية التي يدعي الدفاع عنها ترشحه للسياسة وهو يمتلك قوة مسلحة ؟؟ يبدو أن لجنة الفرز تقع تحت ترهيب السلاح”.

وتحدث الصغير عن المرشحين للمجلس الرئاسي وهم مزدوجي الجنسية قائلا:” بحسب علمي الدكتور المحترم إدريس القايد لديه جنسية بريطانية، ووزير التعليم السابق عثمان عبدالجليل لديه الجنسية الكندية”.

ونشرت البعثة الأممية المرشحون للمجلس الرئاسي (بالترتيب الأبجدي للغة العربية):

إدريس سليمان أحمد القايد أسامة جويلي أسعد محمد زهيو خالد السائح خالد عمار المشري سلامة إبراهيم الغويل سليمان أسويكر عوض الشريف الوافي صلاح الدين النمروش طارق عبد الله الأشتر عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي عبد الرحيم علي محمد الشيباني عبد الله حسين اللافي عبد المجيد غيث سيف النصر عقيلة صالح قويدر علي أبو الحجب علي محمود بوخيرالله عمر مهدي أبو شريده ماجدة وفتي محمد القمودي الحافي محمد حسن سليمان البرغثي محمد منفي مصطفى عبد الحميد دلاف موسى الكوني

المرشحون لمنصب رئيس الوزراء (بالترتيب الأبجدي للغة العربية):