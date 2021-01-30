“عمل الوفاق” تطلق الخطة التدريبية للعام 2021

أعلن وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الدكتور المهدي الأمين، السبت، إطلاق الخطة التدريبية لموظفي الوزارة والمكاتب التابعة للعام 2021 بدءًا من الأول من شهر فبراير المقبل.

وأوضح الأمين، وفق بيان للوزارة، أنه تم التعاقد مع 13 شركة ومركزا لتنفيذ الخطة التدريبية في كامل ليبيا بعد تحديد عدد من المعايير منها جودة التدريب والاعتماد المؤسسي والبرامجي.

وأشار إلى أنه وبسبب الحرب لم تنفذ الخطة التدريبية للعام المنصرم 2020، مؤكدا سعي الوزارة إلى تنفيذ الخطة للعام الحالي بشكل مكثف للوصول إلى الهدف المتمثل في تأهيل ورفع كفاءة موظفي الوزارة ومكاتب العمل في مختلف الجوانب الإدارية والمال

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