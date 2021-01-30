البيباص: كمية لقاح كورونا المتعاقد عليها لا تغطي إلا 20‎%‎ فقط من المستهدفين

كشف مدير الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام بديوان المحاسبة، عبد الرزاق البيباص، عن مستجدات وصول لقاح كورونا.

وقال البيباص، إنه من المتوقع وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا في شهر مارس وإنه يحتاج بنية تحتية للحلقة الباردة لأن اللقاح يحتاج 72 درجة تحت الصفر وهذا غير متوفر الآن.

ولفت البيباص، إلى أن سياسة الحكومة في مجابهة الجائحة يكتنفها التخبط واستفراد اللجنة العلمية الاستشارية بكل مايتعلق بجائحة كورونا، وتملص باقي اللجان المشكلة كاللجنة العليا ووزارة الصحة وكل الأطراف ذات العلاقة من مسؤولياتها سيضعف من الجهود التي تبذل لمجابهة الجائحة.

وأوضح البيباص، أنه في كل الأحوال الكمية المتعاقد عليها لا تغطي إلا 20‎%‎ فقط من عدد السكان والمستهدفين بها الأطقم الطبية والفئات الهشة، مطالبا بعدم التعويل على التطعيم خلال النصف الأول من هذه السنة لأن الكمية جداً محدودة وقد لاتغطي كل المستهدفين من الفئات التي ذكرت.

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