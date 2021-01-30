ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

30 January, 2021

تعقد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز ،يوم غد الأحد على تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت طرابلس ،عبر منصة الحوار الرقمي، وذلك بهدف جمع أهم الأسئلة التي يرغب الشارع الليبي في طرحها على المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال الفترة التمهيدية للانتخابات.

و سيقوم فريق البعثة بجمع الأسئلة الأكثر تكرارًا والمتصلة بالمهام المنوطة بالمناصب المذكورة من مداخلات المشاركات والمشاركين في الجلسة الحوارية الرقمية وطرحها بشكل مباشر على المتقدمين للتنافس على المناصب التنفيذية في جلسة حوارية مفتوحة، والتي سيتم تسجيلها وبث وقائعها لاحقاً.

و من المتظر أن تنشر البعثة غدا قبل انطلاق الجلسة بساعتين رابط الاشتراك ،و دعت وليامز مشاركة أكبر عدد ممكن من الليبيين وخاصة السيدات والشباب في هذه الجلسة الحوارية الرقمية الخاصة.

تجدون عبر الرابط اختصاصات كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية: https://unsmil.unmissions.org/…/lpdf_-_prerogatives…