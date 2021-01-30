“سبل السلام”: ضبط 4 شاحنات وقـود مهـربة إلي تشاد

أعلنت كتيبة ” سُبل السلام” التابعة للجيش، السبت، أن دورية تابعة للكتيبة بمدينة الكفرة قامت بضبط ومصادرة عدد 4 شاحنات وقـود كانت جميعها مهـربة الي دولة تشاد.

وقالت الكتيبة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إنه تم ظبط 2 من الشاحنات قبل 10 أيام وعلى متنهما وقـود نوع ديزل “نافطة”، مضيفة أنه تم ضبط الشاحنتين الأخرتين قبل 4 أيام وعلى متنهما وقــود “بنزين” بالاضافة الي سيارة نوع تويـوتا اسكيوة كانت ترافق الشاحنات للحماية.

وتابعت الكتيبة أنه تم ضبط الشاحنات في دورية كبيرة خلال الأيام الماضية واستمرت لعدة أيام جابت خلالها مساحات شاسعة من الصحراء الجنـوبية لتأمينها ومكافحة ضعاف النفوس الذين يمتهنون تهريب قوت الليبيين .

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