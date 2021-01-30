ضبط مخالفات خطيرة في سلخانات درنة (درنة)

ضبط مفتشو قسم الرقابة الداخلية بمكتب الرقابة على الأغذية والأدوية في درنة، مخالفات خطيرة في سلخانات المواشي بالمدينة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمفتشين في القسم رفقة جهاز الحرس البلدي درنة، استهدفت السلخانات داخل الحدود الإدارية للمدينة.

وأفاد مركز الرقابة في بيان، أن المفتشين ضبطوا مخالفات تمثلت في رداءة النظافة العامة للأرضيات والجدران، وعدم التزام العاملين بارتداء الزي الرسمي، ووجود فتحات في النوافذ تسمح بدخول الغبار والأوساخ والأتربة وكذلك تسمح بدخول الحشرات والقوارض.

وفي مخالفات أخطر، تبيّن أن الأدوات والمعدات المستخدمة في الذبح والسلخ تحتوي على صدأ، فيما كانت السلخانات بشكل عام غير مطابقة للاشتراطات الصحية اللازمة.

وأشار البيان إلى أنه تم إعداد تقارير مفصلة بالمخالفات وإحالتها لجهاز الحرس البلدي وللجهات الضبطية ذات الاختصاص.

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