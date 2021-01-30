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 ستيفاني ويليامز تعقد جلسة حوارية “إلكترونيا” للإجابة على أسئلة الليبيين حول مرشحي الرئاسي والحكومة

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت البعثة الأممية، التزاماً منا بالشفافية ومشاركة عموم الليبيين في العملية السياسية،  تعقد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، جلسة حوارية مباشرة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت طرابلس يوم الأحد، الموافق 31 يناير 2021، عبر منصة الحوار الرقمي، وذلك بهدف جمع أهم الأسئلة التي يرغب الشارع الليبي في طرحها على المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال الفترة التمهيدية للانتخابات.

وأضافت البعثة في إيجاز صحفي، وإذ نتوقع طرح عدد كبير من الأسئلة، سيقوم فريق البعثة بجمع الأسئلة الأكثر تكرارًا والمتصلة بالمهام المنوطة بالمناصب المذكورة من مداخلات المشاركات والمشاركين في الجلسة الحوارية الرقمية وطرحها بشكل مباشر  على المتقدمين للتنافس على المناصب التنفيذية في جلسة حوارية مفتوحة، والتي سيتم تسجيلها وبث وقائعها لاحقاً.

وتابعت البعثة، ترقبوا نشر رابط الاشتراك غداً قبل انطلاق الجلسة بساعتين، وتأمل السيدة وليامز مشاركة أكبر عدد ممكن من الليبيين وخاصة السيدات والشباب في هذه الجلسة الحوارية الرقمية الخاصة.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • Avatar يقول خبار عن تكوين جهاز أمني مسلح لمكافحة السحرة والمشعوذين الأجانب الأوروبيين في الأمارات العربية:

    تحذير وتوعية : –
    مهم للتوعية الوطنية -إقرأ لنهاية الخبر

    كشفت حادثة إلقاء القبض على أقدم ساحرة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أخيرا، مدى انتشار ظاهرة التعامل مع السحرة والمشعوذين في مجتمع متعدد الثقافات والجنسيات.

    فقد أظهر تقرير تلفزيوني بث على قناة دبي عملية تتبع ساحرة إفريقية امتدت لستة أشهر، قام خلالها صحافي بالادعاء أنه بحاجة لقدرات الساحرة الخارقة، وبعد عدة محاولات استطاع أن يكسب ثقتها، وقام بنصب كمين لها بالتعاون مع إدارة التحريات في إمارة عجمان، حيث تم إلقاء القبض عليها وهي تساومه على مبلغ من المال.

    كما يظهر التقرير عملية تفتيش منزلها، حيث تم العثور على كميات كبيرة من الملابس التي يستخدم “أثرها” – رائحة الجسد العالقة بالملابس – لعمل السحر لأصحابها، إلى جانب أدوات مختلفة تستخدم في أعمال السحر من بخور وكتابات طلسمية وصفحات ممزقة من القرآن، وأحذية أطفال وغيرها من أدوات شكلت صدمة للمشاهدين.

    وكثيرا ما تقوم السلطات في الإمارات بإلقاء القبض على السحرة والمشعوذين، وتضبط الأدوات التي تستخدم في أعمال السحر، حيث يعتبر هذا النشاط غير قانوني في الدولة.

    ففي شهر يونيو الماضي أحبطت جمارك دبي في مطار دبي الدولي محاولة لتهريب كمية ضخمة من الأدوات والمواد التي تستخدم في السحر والشعوذة، جلبها مسافران من جنسية دولة آسيوية.

    وكانت إدارة عمليات المطارات في جمارك دبي قد أنجزت 92 ضبطية سحر وشعوذة عام 2011، و16 ضبطية أخرى خلال الربع الأول من العام الحالي، وينتمي المهربون بحسب بيان صادر عن الإدارة إلى جنسيات دول آسيوية وإفريقية وأوروبية، فيما تباينت وسائل التهريب بين الملابس والحقائب اليدوية وحقائب السفر الرئيسة والطرود.

    وأصبح التقرير التلفزيوني عن الساحرة الإفريقية الأكثر تداولا في وسائط الاتصال المختلفة، وكتب بعض كتاب الرأي في الصحف اليومية عن الحادثة مطالبين بعقوبات رادعة لمثل هذه الممارسات.

    وتحدثت شابة عربية مقيمة في دبي، لوكالة “فرانس برس”، عن تجربتها في هذا السياق، فقد التقت بأكثر من ساحر وساحرة بحثا عن حل لتعثر زواجها من الشخص الذي تحب.

    وقالت: “في لحظة الضعف دائما ما نبحث عن أمل، وفي كل مرة ألغي عقلي وأذهب بتأثير سلبي من الصديقات بحثا عن إجابة”. وادعت إحدى المشعوذات أن سحرا قد ألقي عليها وأنها ستعمل على إزالته.

    وقالت الشابة: “شعرت بالخوف من كلامها لأنها أعطتني انطباعا بأنها تتعامل مع قوة خفية أو جن، ونفذت ما طلبت مني من حرق بخور وما شابه، وأعطيتها مبلغا من المال، غير أني لم أشعر بفرق بعدها، وفقدت اهتمامي بالأمر كله، وواصلت حياتي بعيدا عن هذه الأفكار”.

    وتروي شابة أخرى مقيمة في أبوظبي أنها دخلت هذا العالم عن طريق قارئة فنجان ولاعبة كروت روحانية روسية ولبنانية عرفتهم عليها صديقتها باعتبار أن كل ما تقوله من الوهم يتحقق.

    وقالت: “ترددت عليها أشهرا طويلة ورأيت عندها كل فئات المجتمع، وشعرت أن ما تفعله يتجاوز قراءة الفنجان، فهي تستعين بالصور وتعطي أحجبة وتستخدم البخور، لكني لم أستفد منها، فكل ما قالته لي لم يكن حقيقيا، وعشت في وهم أن ارتبط بشخص لم يكن يحبني أصلا، وادعت هي أنه مسحور وستفك عنه السحر، ولكنها لم تفعل”، وكانت في كل مرة تدفع لها مبلغا يصل إلى 500 درهم (135 دولار).

    ويتداول البعض أرقاما خيالية يطلبها السحرة لعمل السحر أو فكه قد تتجاوز 50 ألف درهم (13600 دولار).

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