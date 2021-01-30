 ستيفاني ويليامز تعقد جلسة حوارية “إلكترونيا” للإجابة على أسئلة الليبيين حول مرشحي الرئاسي والحكومة

قالت البعثة الأممية، التزاماً منا بالشفافية ومشاركة عموم الليبيين في العملية السياسية، تعقد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، جلسة حوارية مباشرة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت طرابلس يوم الأحد، الموافق 31 يناير 2021، عبر منصة الحوار الرقمي، وذلك بهدف جمع أهم الأسئلة التي يرغب الشارع الليبي في طرحها على المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال الفترة التمهيدية للانتخابات.

وأضافت البعثة في إيجاز صحفي، وإذ نتوقع طرح عدد كبير من الأسئلة، سيقوم فريق البعثة بجمع الأسئلة الأكثر تكرارًا والمتصلة بالمهام المنوطة بالمناصب المذكورة من مداخلات المشاركات والمشاركين في الجلسة الحوارية الرقمية وطرحها بشكل مباشر على المتقدمين للتنافس على المناصب التنفيذية في جلسة حوارية مفتوحة، والتي سيتم تسجيلها وبث وقائعها لاحقاً.

وتابعت البعثة، ترقبوا نشر رابط الاشتراك غداً قبل انطلاق الجلسة بساعتين، وتأمل السيدة وليامز مشاركة أكبر عدد ممكن من الليبيين وخاصة السيدات والشباب في هذه الجلسة الحوارية الرقمية الخاصة.