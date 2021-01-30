دردور: رئيس السلطة التنفيذية الجديدة سيفوز بالتزكية وليس الكفاءة

انتقد فرج دردور، المعروف على فضائيات “الإخوان” كـ”باحث وأكاديمي”، القائمة النهائية التي أعلنتها لأسماء المرشحين على منصبي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، بالسلطة التنفيذية المقبلة.

وقال دردور المقيم في تركيا، في تدوينة نشرها على موقع “فيسبوك”، ورصدتها “الساعة 24″، إن المرشحين لا أحد منهم طرح رؤية منطقية يتنافس بها مع غيره، ويمكن أن يكون عنوانا للمرحلة الانتقالية.

وأضاف: “وعليه فإن الذين سيفوزون بالمنفعة الخاصة بتزكية من الكولاسة وليس الكفاءة، سيكون أملهم أن تمتد منفعتهم الشخصية لسنوات، كالتي قضوها في السلطة منذ 2011”.

وتابع: “وبهذا المفهوم فإن الشعب سوف يظل ضحية لحكومات الغنائم التي يعتقد عناصرها بأن المناصب (تشريف وليس تكليف)”.

وواصل: “هناك شركات خاصة تستعد للحصول على العطاءات والتوريدات للقطاع الحكومي، بدون مناقصة وبتكلفة عالية، هؤلاء هم بعض من الكولاسة، الذين يتحصلون على المليارات ولا تظهر أسماؤهم في قوائم الفساد، لأنهم مثل كبار تجار المخدرات، حيث يعلق أعوانهم، ويظلون هم خارج حلبة الإدانة بسبب قوة نفوذهم”.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساء السبت قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء، بعد مراجعة طلبات المرشحين من لجنة التدقيق المكونة من ثلاثة من أعضاء بملتقى الحوار السياسي الليبي، والتأكد من مطابقتها لمعايير الترشح التي اتفق عليها الملتقى في تونس بتوافق الآراء، وفق بيان للبعثة.

وسوف تعقد البعثة اجتماعاً لملتقى الحوار السياسي الليبي بكامل أعضائه في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 فبراير لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة.

وخلال هذا الاجتماع، سوف توجه البعثة دعوة لجميع المرشحين إلى جلسة تفاعلية مع أعضاء الملتقى لإتاحة الفرصة للمرشحين لطرح رؤيتهم حول تنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها الملتقى، وكذلك للرد على أسئلة يطرحها أعضاء الملتقى.

وقالت البعثة في بيانها إنه في الفترة التي تسبق الجلسات التفاعلية مع المرشحين وبروح الشفافية والشمولية، سوف تجري البعثة أيضاً حواراً رقمياً مع عموم الليبيين لتلقي أسئلتهم التي سيتم تقديمها إلى المرشحين.