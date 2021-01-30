بلدية زوارة تستلم مصنع أوكسجين طبي متكامل

استلمت بلدية زوارة مصنع أوكسجين طبي بدعم من الشركة الليبية القابضة وبالتنسيق مع وزارة الصحة، وتم تسليمه إلى إدارة مستشفى زوارة البحري العام.

وينتج المصنع 33.9 مترا مكعبا في الساعة وسيوفر الأوكسجين الطبي لكافة المرافق الصحية والطبية في البلدية، على أن يبدأ في الإنتاج خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاءت هذه الخطوة بعد الاجتماع التقابلي الذي جمع عميد بلدية زوارة ومدير مستشفى العزل ورئيس الشركة الليبية القابضة ومسؤولين من اللجنة الاستشارية العلمية العليا لمكافحة جائحة كورونا.

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