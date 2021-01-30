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بلدية زوارة تستلم مصنع أوكسجين طبي متكامل

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استلمت بلدية زوارة مصنع أوكسجين طبي بدعم من الشركة الليبية القابضة وبالتنسيق مع وزارة الصحة، وتم تسليمه إلى إدارة مستشفى زوارة البحري العام.

وينتج المصنع 33.9 مترا مكعبا في الساعة وسيوفر الأوكسجين الطبي لكافة المرافق الصحية والطبية في البلدية، على أن يبدأ في الإنتاج خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاءت هذه الخطوة بعد الاجتماع التقابلي الذي جمع عميد بلدية زوارة ومدير مستشفى العزل ورئيس الشركة الليبية القابضة ومسؤولين من اللجنة الاستشارية العلمية العليا لمكافحة جائحة كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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